Российская Федерация продолжает блокировать въезд грузовиков через пункт пропуска "Гоптовка".

Об этом в эфире "112 Украина" заявил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, ситуация с блокированием пропуска грузовиков наблюдается только на переходе "Гоптовка-Нехотеевка".

"Ситуация сегодня (по состоянию, - ред.) на утро не изменилась. Сейчас мы уже насчитываем там более 120 автомобилей, это грузовые автомобили, которые не могут попасть на территорию РФ. Никаких официальных объяснений нет", - отметил Слободян. Он также добавил, что российская сторона официально не отвечает на письменные запросы украинских пограничников о причинах блокирования въезда грузовиков.