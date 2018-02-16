Пострадавшая при взрыве в Красногоровке трехлетняя девочка пошла на поправку

Состояние трехлетней девочке, которая сильно пострадала при взрыве снаряда в прифронтовой Красногоровке, по оценкам медиков, стабилизировалось и улучшается. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном 17 февраля.

Миссия уточняла информацию о жертве среди гражданского населения — трехлетней девочке, которая 6 февраля получила ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда, находясь дома в н. п. Красногоровка (подконтрольный правительству, 21 км к западу от Донецка).

"Медработники больницы в Днепре сообщили СММ, что девочку доставили в больницу 7 февраля с обширными повреждениями внутренних органов и осколочными ранениями. По словам медперсонала, после операции состояние девочки стабилизировалось и улучшается", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв произошел вечером 6 февраля в частном доме. Пострадали трое детей в возрасте 14, 9 и 3 лет.

Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девочка сидела спиной к малышам. Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени. Младшие дети получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.

Младшую девочку, учитывая тяжесть травм, направили в больницу в Днепре.