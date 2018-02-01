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В Киеве ограничат движение по Южному мосту в ночное время

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве в связи с ремонтными работами ограничат движение по Южному мосту в ночное время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В частности, ограничение на Южном мосту будет действовать: с 21:00 16 февраля до 7:00 17 февраля, а также с 21:00 17 февраля до 7:00 18 февраля в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе; с 21:00 18 февраля до 7:00 19 февраля в направлении с Надднепрянского шоссе на просп. Бажана.

"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.


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