"Суд" Крыма приговорил украинского "диверсанта" Захтея к 6,5 годам колонии

"Суд" в аннексированном Крыму приговорил украинского "диверсанта" Андрея Захтея к 6 с половиной годам колонии.

Об этом сообщают "Крым. Реалии". "Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, подконтрольный России "суд" Крыма признал Захтея виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия или боеприпасов), ст. 324 (приобретение и сбыт официальных документов и госнаград) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса России.