Военная авиация РФ отработала пуски крылатых ракет по Украине

15 февраля, российская военная авиация провела условные пуски крылатых ракет в сторону Украины. Об этом сообщает пресс-службакомандования Воздушных сил Украины.

«Во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушной компоненты Воздушно-космических сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины», – говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что истребительная и бомбардировочная авиации страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

«Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролета в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины», – подчеркнули в командовании.