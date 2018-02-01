Полицейские раскрыли жестокое тройное убийство в Донецкой области

Национальная полиция задержала троих бойцов батальона "Донбасс" по подозрению в совершении тройного убийства в Донецкой области в декабре прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы установили и задержали всех лиц, обоснованно подозреваемых в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017. Сегодня в результате проведенных специальных мероприятий, которые продолжались последние двое суток на Киевщине задержали последнего из трех подозреваемых, который после убийства скрывался в садовом обществе", - написал он.

По словам Аброськина, задержанные уже дали начальные показания, в которых описали подробности совершения преступления. Правоохранитель подчеркнул, что был шокирован услышанным "Их трудно назвать просто преступниками, это отбросы. Пострадавших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали", - рассказал полицейский. Он также сообщил, что по признанию задержанных, их "добыча" в доме убитых составила 40 тыс. гривен.