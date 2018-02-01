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Около 250 тысяч машин с еврономерами находятся в Украине незаконно

Сегодня, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

Около 250 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно. 

Об этом и. о. главы ГФС Украины Мирослав Продан рассказал в интервью "Экономической правде".

По словам главы ГФС, в 2017 году в Украину было ввезено почти 960 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией. На конец января 2018 на территории Украины находится 425,4 тыс таких авто, с нарушением срока - более 246,4 тыс автомобилей. 

"То есть эти машины не зарегистрированы, из них не уплачены налоги", - подчеркнул Продан.

Он отметил, что сейчас правительство Украины ищет сбалансированное решение относительно машин с еврономерами, которое позволит уравновесить ситуацию. 

"Нужно учесть интересы тех, чьи авто находятся на таможенной территории с нарушением сроков, и тех, кто честно заплатил все таможенные платежи при растаможивании", -  сказал Продан.

Он отметил, что поиск модели решения проблемы продолжается. "Какую модель не выберешь - получишь порцию критики с одной и другой стороны. Поэтому идет поиск оптимального варианта, который не будет популистским, но и не повлечет еще большее противостояние и напряжения в обществе", - сказал глава.


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