Жители села на Николаевщине перекрыли дорогу

Сегодня, 15 февраля, в 09:00 около 30 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 Николаев - Кропивницкий в с. Водяно-Лорино.

Как сообщает полиция Николаевской области, граждане требуют осуществления ремонтных работ дорожного покрытия дороги, которая проходит через населенный пункт.

Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют правоохранители Еланецкого отделения полиции. Сейчас извещены соответствующие службы и государственные органы о проведении акции.

Указанное событие внесено в журнал единого учета.