Горняки Донбасса продолжают требовать зарплату

Горняки четырех шахт ГП Селидовуголь второй день продолжают акцию протеста. Об этом cообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец у себя в Facebook.

"Люди хотят добиться справедливости и получить честно заработанные деньги. Те 16% зарплаты, которые обещают перечислить горнякам ближайшее время, не решают проблему", - подчеркнул Волынец.

По его словам, шахтеры сутками стоят в пикете на улице Мичурина в городе Новогродовка. "Они выставили палатки. Другая группа из 80 человек ночь продежурила у здания ГП Селидовуголь, они также разместили палатки", - сказал Волынец.

Он добавил, что пока нет "конструктивной реакции со стороны руководства Минэнергоугля и центральных органов власти".

"Не лучше ситуация по выплате зарплаты на других шахтах угольной отрасли. Общая задолженность на сегодня составляет 922 млн грн", - сказал Волынец.