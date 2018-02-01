Украина дебютировала в скелетоне на Олимпийских играх

Впервые за годы Независимости представитель Украины принимает участие в соревнованиях скелетонист на Олимпийских играх.

Об этом сообщает пресс-служба НОК. Нашу страну представляет 19-летний Владислав Гераскевич. Впервые он о себе громко заявил во время II Юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере и уже через 2 года, сумел завоевать олимпийскую лицензию на XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.

Сегодня тридцатка лучших скелетонист мира сделала два спуска и по их итогам украинец занял 15 место. Уже завтра, 16 февраля, на нашего спортсмена ждет третья попытка, которая и решит судьбу попадание в последней 4, где будут разыгрываться медали Игр-2018.