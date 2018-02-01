В Киеве станция метро "Майдан Независимости" не будет работать 15 февраля с начала работы и до окончания официальных мероприятий с участием президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием президента Украины, станция "Майдан Независимости" не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий. Пересадка и станция "Крещатик" будут функционировать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об открытии станции "Майдан Независимости" после мероприятий будет сообщено дополнительно.

Как сообщается, завтра будут отмечать 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В данный момент информация о мероприятиях 15 февраля с участием Порошенко на сайте Администрации президента отсутствует.