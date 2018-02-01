Порошенко посмертно наградил Поповича орденом

Президент Украины Петр Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.

В Facebook Порошенко отметил, что сожалеет, что не успел наградить философа при жизни.