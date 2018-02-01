Более 60 тысяч госслужащих подали е-декларации за 2017 год

В реестр уже поступили 61 515 ежегодных электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"По состоянию на сегодня на 14 часов 00 минут уже подано в Реестр 61 515 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год", - говорится в сообщении. Отметим, очередной этап представления деклараций начался с 1 января 2018 года и продлится до 1 апреля.