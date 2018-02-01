Жены шахтеров ГП "Селидовуголь" вышли на стихийный митинг с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня утром возле здания ГП "Селидовуголь" собралось около 100 человек с основным требованием — погасить горнякам задолженность по заработной плате.

"Вчера я сообщал, что ко мне обратились жены шахтеров ГП “Селидовуголь”, так вот сегодня они вышли на первый рубеж борьбы за права своих мужей шахтеров и благополучие своих собственных семей. Естественно, что их возмущению нет границ, так как, задолженность по зарплате растет, а если выплачивают её так очень маленькими частями, по 3%, 9% от месячного фонда. От Министерства и правительства звучат только одни обещания. А в это же время, коррупция достигла уже такого уровня, что шахты не в состоянии нормально работать, это прямая дорога к их закрытию", - написал Волынец.