В Мариуполе в результате ДТП с маршруткой пострадало 5 человек

В Мариуполе в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в среду, 14 февраля, один человек погиб и пять пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее полиция Донецкой области сообщала о трех пострадавших.

Отмечается, что информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на вул. Ушакова, поступила спасателям в 8:00.

"На месте происшествия спасатели выяснили, что произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля.

В результате аварии пассажир автомобиля погиб на месте. Бойцы ГСЧС деблокировали пассажира автомобиля, который был немедленно госпитализирован в Городскую больницу № 1. Мариуполь. Всего в результате аварии пострадало 5 человек, которых госпитализировали в больницу", - отметили в ГСЧС.