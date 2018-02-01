В Украине сокращается оборот наличных денег

За январь текущего года объем наличных денег в обращении вне банков (агрегат М0) уменьшился на 10,973 млрд гривен.

Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины.

Так, по состоянию на начало февраля 2018 года, на руках у населения оставалось 321,573 млрд гривен. Аналогичная тенденция наблюдалась и в банковской системе, где объем наличности в кассах банков сократился на 4,095 млрд гривен и на конец января составил 24,903 млрд гривен.

Исходя из данных, приводимых Нацбанком, можно утверждать, что украинцы начали переводить гривневые средства в валюту. В частности, в январе 2018 года наблюдалось сокращение гривневых депозитов – на 1,8 млрд гривен. В то же время депозиты населения в валюте увеличились на 72 млн долларов.