Порошенко провел телефонные переговоры с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Администрации президента, передает ZN.

Так, собеседники коснулись темы активизации освобождения украинских заложников.

Отмечено также, что разговор прошел в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками", - говорится в сообщении.