США могут выделить Украине 200 млн долларов на оборону в 2019 году

Соединенные Штаты Америки в 2019 году из федерального бюджета могут выделить Украине 200 млн долларов на оборону.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook со ссылкой на проект бюджета.

"В проекте федерального бюджета США на 2019 предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны. Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов. В проекте бюджета Украину включили в перечень стран, которые будут получать помощь также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждения в Конгрессе США, где могут вноситься дополнения (опыт предыдущих лет свидетельствует о возможности увеличения Конгрессом соответствующих ассигнований). Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.