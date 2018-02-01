За госизмену военнослужащего ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы

Подольский районный суд Киева приговорил бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Коллегия судей постановила: признать виновным лицо в совершении преступления ... и назначить ему наказание: по ч.1 ст.408 УК Украины (дезертирство) в виде 3 (трех) лет лишения свободы. за ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена ) в виде 13 (тринадцати) лет лишения свободы без конфискации имущества и в соответствии со ст 54 УК Украины с лишением воинского звания - младший сержант", - говорится в решении суда.