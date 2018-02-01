Из Крыма выдворили более 20 украинцев

Из оккупированного Крыма выдворили 23 украинцев якобы за "нелегальную трудовую деятельность".

Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ, передает "Крыминформ".

Сообщается, что украинцы работали на строительстве одного из объектов в пригороде Евпатории. По заявлению ФСБ, 36 украинцев работали в Новоозерном на территории детского сада "Якорек" с "нарушением законодательства", так как не имели российского трудового патента и разрешительных документов от подрядчика.

Также сообщается, что "нарушителей" привлекли к административной ответственности, позже по решению "суда" в Евпатории 23 украинцев "выдворили за пределы страны и закрыли для них въезд в Россию на пять лет".