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Порошенко уволил главу "Укроборонпрома" Романова

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова.

 Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Президент Украины подписал указ №26 от 12 февраля 2018 года "Об увольнении Р. Романова с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром". 

"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" ", - говорится в тексте указа. 

Отметим, в конце января сообщалось, что Кабинет министров Украины просил президента Петра Порошенко уволить генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова. 

В конце декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал увольнение Романова за задолженность по зарплате работникам предприятия. Гройсман поручал погасить задолженность по зарплате перед коллективом "Укроборонпрома" до 25 декабря, но она не была погашена.


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