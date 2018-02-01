Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины подписал указ №26 от 12 февраля 2018 года "Об увольнении Р. Романова с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" ", - говорится в тексте указа.

Отметим, в конце января сообщалось, что Кабинет министров Украины просил президента Петра Порошенко уволить генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова.

В конце декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал увольнение Романова за задолженность по зарплате работникам предприятия. Гройсман поручал погасить задолженность по зарплате перед коллективом "Укроборонпрома" до 25 декабря, но она не была погашена.