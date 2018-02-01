Украинская сторона будет участвовать в расследовании крушения Ан-148, который разбился в Подмосковье

Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы Ан-148 в Подмосковье (РФ).

Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

"Комиссия МАК по расследованию катастрофы самолета Ан‑148-100В RA-61704 информирует, что продолжает свою работу, в том числе по составлению кроков (схемы) места АП. В рамках имеющихся соглашений и соответствующих компетенций организовано тесное взаимодействие и взаимная помощь с МЧС, СКР, МВД и ОАК Минпромторга России, а также с Правительственной Комиссией Российской Федерации. В настоящий момент основное внимание в работе комиссии на месте АП уделяется поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их последующей эвакуации с места катастрофы и выкладки", - говорится в сообщении.

На месте АП найден один из бортовых аварийных самописцев (фото), который в ближайшее время будет доставлен в лабораторию МАК для оценки состояния и расшифровки.

Также в рамках работы комиссии созданы: летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии, а также группы метеообеспечения и УВД, которые работают по своим направлениям, предусмотренным Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

"Уведомление о катастрофе направлено в Украину – государство разработчика самолета. Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли