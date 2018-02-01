Тела погибших на пожаре в «Виктории» девочек эксгумируют

В понедельник, 12 февраля, представители прокуратуры и судмедэксперты проводят эксгумацию тел трех детей, погибших 15 сентября 2017 во время пожара в лагере «Виктория», для проведения повторной экспертизы в Харькове.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Одесской облпрокуратуры Инну Вербу.

«25 января родители двух погибших детей обратились в прокуратуру Одесской области с просьбой о проведении эксгумации и независимой ДНК-экспертизы тел, поскольку хотят быть уверены, что не произошло ошибки при захоронении их детей на Западном кладбище Одессы и на кладбище села Троицкое Беляевского района. Планируется, что изъятие тел будет осуществлено сегодня, после чего их доставляют на судебно-медицинское исследование в Харьков», - рассказала Верба.

Стоит отметить, что 21 сентября 2017 сотрудники Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел детей, восьмилетней Софии Мазур, девятилетней Насти Кулинич и 12-летней Снежаны Арпентий, погибших в лагере «Виктория», и идентифицировали их.

По факту пожара в лагере и гибели трех детей следователи Одесской облпрокуратуры завершают досудебное расследование по уголовным производствах по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.