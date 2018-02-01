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Саакашвили задержали в киевском ресторане

Сегодня, 15:39 citynews.net.ua | Напечатать

Неизвестные люди в форме задержали лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили в одном из ресторанов Киева. Кадры задержания были опубликованы на странице Саакашвили в Facebook.

Информацию о задержании политика в эфире NewsOne подтвердил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

По его словам, при задержании не было предъявлено никакого документа.

«Мы не знаем, куда его повезли, потому что нам даже неизвестно, кто это сделал. При так называемом похищении не было предъявлено никакого документа. Когда человека задерживают, ему предъявляют или решение суда, или его могут задержать по 208 стате УК, но этого не было объявлено», – сказал Чернолуцкий.

По словам адвоката, очевидцы видели в ресторане спецназовцев с шевронами Госпогранслужбы.

Соратник политика Давид Сакварелидзе отметил: «Михеила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три "буса" Фольцваген, номерные знаки АА...».


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