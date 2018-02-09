Воевавшему за боевиков ДНР молдаванину ужесточили наказание

Апелляционная палата Кишинева приговорила к трем годам тюремного заключения 45-летнего гражданина Молдовы, воевавшего в составе незаконного военного формирования в Донецкой области Украины.

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Молдовы.

"Согласно материалам уголовного дела в 2015-2017 году обвиняемый воевал в составе незаконного военного формирования "Первая славянская бригада" на территории Донецкой области Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в Кишиневе сотрудниками Службы информации и безопасности и прокуратуры осенью 2017 года. В ноябре 2017 года кишиневский суд приговорил обвиняемого к трем годам тюремного заключения условно, однако представители обвинения обжаловали вердикт, посчитав его слишком мягким.

Апелляционная палата Кишинева удовлетворила иск обвинения, приговорив 45-летнего гражданина к реальному тюремному сроку.