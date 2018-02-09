Украинские пчелы помогут спасти от исчезновения популяцию в Канаде

Карпатские пчелы помогут спасти канадских, которые находятся на грани исчезновения.

Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter, - передает "Голос Америки".

По его словам, знания и умения украинских пасечников из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам преодолеть вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.

Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который имеет цель восстановление и сохранение окружающей среды в Канаде. Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке.