В селе Сумской области при пожаре погибли двое людей

В селе Сумской области при пожаре погибли двое людейСегодня, 10:05
В жилом доме в селе Богдановка Шосткинского района Сумской области произошел пожар, в результате которого погибли двое людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Загорелся деревянный дом. Спасатели ехали в село из районного центра.
Погиб хозяин дома 1982 года рождения и его знакомый 1987 года рождения.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Отмечается, что с начала года в Сумской области в результате пожаров погибли 13 человек.