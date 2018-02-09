В селе Сумской области при пожаре погибли двое людей

В жилом доме в селе Богдановка Шосткинского района Сумской области произошел пожар, в результате которого погибли двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелся деревянный дом. Спасатели ехали в село из районного центра.

Погиб хозяин дома 1982 года рождения и его знакомый 1987 года рождения.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что с начала года в Сумской области в результате пожаров погибли 13 человек.