В Киевской области полиция обнаружила большой арсенал самодельного оружия и взрывчатки

В Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области. Схрон обнаружили участковые офицеры полиции, когда пришли проверить информацию о наличии наркотических веществ. Они действительно нашли в доме около килограмма высушенной конопли.

"В ходе осмотра хозяйственного помещения полицейские обнаружили и изъяли 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", 4 самопала, карабин, 42 патрона", - говорится в сообщении. Задержанный утверждает, что все это он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны. По факту незаконного хранения наркотических веществ, взрывчатки и оружия открыты уголовные производства.