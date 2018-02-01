Германия высоко оценила реформы в оборонном секторе Украины

Германия высоко оценила скорость и результативность реформ, внедренных в оборонном секторе Украины.

Об этом заявил полковник Норберт Хесс, атташе по вопросам обороны Федеративной Республики Германии, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Он отметил, что такой значительный прогресс в реформировании армии в условиях войны заслуживает уважения. Вы и ваши Вооруженные Силы достигли довольно значительного прогресса за столь короткое время. Дело здесь не просто в достижениях за короткое время, а в том, что все это было сделано во время войны. Я не знаю ни одного народа, одной страны которая сделала то, что вы делаете сейчас, - сказал Хесс.