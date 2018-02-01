Комаровский рассказал, чего ждать украинцам после вспышек кори

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, чего ожидать украинцам после вспышек кори. Он сделал весьма тревожный прогноз в интервью "2000.ua".

Он также прокомментировал заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что с августа прошлого года в Украине заболели корью 6,5 тыс. человек. По ее словам, ситуацию удалось стабилизировать. Супрун пообещала уровень вакцинации 90-95% и заверила, что вспышек кори больше не будет.

"Заявлений про то, что вспышек больше не будет, лично я не слышал, и сомневаюсь, что кто-либо в здравом уме может такое заявить. Сейчас есть вспышки кори, обусловленные крайне низким уровнем вакцинации. А посоветую я минимизировать общественную болтовню и направить усилия на то, чтобы максимальное количество людей было привито. Только в этих условиях мы можем остановить распространение кори", - заявил Комаровский.

"Но знаете, что меня особенно огорчает? Только сейчас, когда к нам пришла корь, в школах вдруг стали требовать справку о том, что вы вакцинированы от кори! А потом будут требовать справку от дифтерии? Почему мы начинаем беспокоиться, только когда люди начинают умирать? Вместо того чтобы посмотреть на два шага вперед и понять, что с вакцинацией от дифтерии у нас такая же ситуация, если не хуже. А ведь эта болезнь намного более серьезна и опасна даже для тех взрослых, которые когда-то в детстве прививались от нее", - отметил он. Стоит отметить, что в Украине меньше половины населения привито от дифтерии.

"Поймите, дело даже не в половине населения. Если от кори нужна одна прививка, а следующая делается в 6 лет, то от дифтерии в первые полтора года необходимо сделать четыре инъекции. Можно предположить, что из этих 50% по одной инъекции получили 20%, еще меньшая часть – по две или три, но полностью привитых среди нас, может, всего 10% - это катастрофа реальная!" – заявил Комаровский.

В издании вспомнили, как эту катастрофу описывал в своих рассказах Михаил Булгаков.

"Только вы про это читали, а я своими глазами видел, поскольку заведовал дифтерийным отделением много лет и четко знаю, что все, кто от дифтерии умер, были не привиты, а те, что были привиты, переболели в легкой форме и ушли из больницы через две недели, без проблем и осложнений", - вспомнил врач.

"Мы должны четко понимать, что дифтерия – болезнь смертельно опасная. Да, она не такая заразная, как корь, тем не менее, при вспышке заболевания из невакцинированных может заболеть каждый пятый – это огромное количество людей. При этом если нет противодифтерийной сыворотки, смертность достигает 50%, но даже с сывороткой 10-15% летальных исходов – обычные дела. Умирает каждый десятый заболевший", - подчеркнул медик.

Он напомнил о горьком опыте во время эпидемии дифтерии в Украине в 90-х годах.

"У нас уже есть горький опыт: во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991-го по 1998 г. заболели около 20 тысяч человек, а 696 из них умерли. Но нам рапортуют, что в наличии имеются аж 900 доз гуманитарной сыворотки, которую Украина получила в конце 2017-го..." – отметил педиатр.

"Я предупреждал о грядущей вспышке кори год назад, но общество мои слова проигнорировало, решив подождать переполненных реанимаций, вскрытий, похорон, паники. Теперь так же не верят в угрозу дифтерии", - добавил он.

"Кстати, именно в тот период, о котором вы говорите, уровень вакцинации упал до 80%, и этого хватило, чтобы столько людей умерли. Но надо учитывать, что эта болезнь имеет циклический характер и возвращается каждые 15-25 лет. Сейчас ее вспышки зафиксированы в Венесуэле, Йемене и Бангладеш.

Там, где есть война, миграция и ограниченный доступ к медицинской помощи, - везде есть дифтерия. Учитывая открытость наших границ, дифтерийная палочка может легко оказаться на нашей территории. И тогда доступные Минздраву 900 доз сыворотки – это даже не капля в море!" – сказал Комаровский.

"У нас острейший дефицит противодифтерийной сыворотки. Запас, о котором вы говорите, получен из Индии, но если вдруг понадобится много сыворотки, то я даже не представляю, где ее взять. Кроме того, врачей, которые знают, что такое дифтерия, и имеют опыт ее лечения, у нас в стране критически мало", - сообщил врач.

"Кадры готовить сложно, потому что пока не увидишь больного, ты не поймешь, что это за болезнь. Я, например, могу с закрытыми глазами по запаху изо рта сказать — это дифтерия или ангина обычная", - заявил педиатр.

"Здесь важен опыт и навыки, потому что есть много субъективных диагностических критериев, которые невозможно описать. Но есть и очень серьезные нюансы: при дифтерии температура невысокая, а токсины, которые вырабатывает дифтерийная палочка, как бы обезболивают горло. Поэтому люди обращаются к врачам, как правило, на 3-4-й день болезни. Тогда как сыворотку нужно ввести в первые двое суток, потом уже наступают осложнения. Мы просто недооцениваем, насколько это коварная болезнь! Раньше врачи ходили по домам, и у каждого из них в сумочке лежала противодифтерийная сыворотка. Сейчас даже забыли, что это такое", - отметил врач.

"Три года я об этом кричу, но меня не слышат, не понимая, что огромное количество людей могут заболеть, потому что даже сделанные в детстве прививки не защищают взрослых. Прививаться необходимо каждые 10 лет. Я лично привился в прошлом году", - рассказал Комаровский.

"А самое печальное, что проблема у нас не только с корью и дифтерией. С ботулизмом, столбняком, бешенством все не менее драматично. Но все молчат, ждут, когда жареный петух клюнет", - подчеркнул медик.