Снегопады в Украине обесточили более 150 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в Украине по состоянию на утро 9 февраля 2018 года обесточено более 150 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что с 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 152 населенных пунктов в 5 областях (Черновицкая - 89, Ивано-Франковская - 32, Тернопольская - 25, Черниговская - 3 и Сумская - 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что утром 9 февраля наблюдаются осадки в виде снега в Киеве, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Движение транспорта на дорогах обеспечен, в Винницкой области для расчистки дорог ограничено движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги М-21 от Жмеринки до Могилев-Подольского (протяженностью 73 км).