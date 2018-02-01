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Чиновников миграционной службы уличили в отмывании денег и наркоторговле

Сегодня, 09:14 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная полиция разоблачила 8 должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в отмывании денег и сбыте наркотиков. 

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины. 

Отмечается, что работники ДМС в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов. 

"Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.


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