Чиновников миграционной службы уличили в отмывании денег и наркоторговле

Чиновников миграционной службы уличили в отмывании денег и наркоторговлеСегодня, 09:14
Национальная полиция разоблачила 8 должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в отмывании денег и сбыте наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что работники ДМС в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов.
"Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.