Президент Австрии посетит Украину в марте

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен посетит Украину в марте.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в рамках выступления по результатам встречи с главой Австрии, сообщает пресс-служба Порошенко.

Так, Порошенко сообщил, что президент Австрии принял его приглашение посетить Киев с визитом в марте.

В свою очередь, Александер Ван дер Беллен поблагодарил за приглашение посетить Украину и подтвердил, что намерен совершить визит в марте этого года. Кроме того, Порошенко отметил, что Украина и Австрия довольны уровнем двусторонних отношений.

"Могу сказать, что мы удовлетворены динамикой наших отношений. Динамикой, как я уже сказал, в экономическом, политическом (направлениях сотрудничества, - ред.). Есть полное понимание и полная координация между Украиной и Австрией в международных организациях. Я очень благодарен Австрии за поддержку Украины в Европейском Союзе. Отдельно хотел отметить важность, мы это обсуждали во время встреч, и политики санкций по отношению к Российской Федерации до полной имплементации минских соглашений", - сказал Порошенко.