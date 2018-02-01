Киевсовет переименовал станцию метро «Петровка» в «Почайну»

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование станции Киевского метрополитена «Петровка» в «Почайну», сообщает пресс-служба Киевсовета.

Данное решение поддержали 70 депутатов.

Общественные обсуждения соответствующего предложения происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. К голосованию присоединились 1932 человека. 73% из них поддержали переименование.

Также согласно документу, «Куреневско-Красноармейская» линия столичной подземки получила новое название «Оболонско-Теремковская».

Предыдущая название отражало лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия «Красноармейская» - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции «Красноармейская» в «Дворец Украина» в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 году улицуе Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая по 29 июля 2017. Новое название поддержали 80% граждан, которые участвовали в голосовании.