СБУ открыла дело против священника: говорит, что за публикации открытки с георгиевской лентой в Facebook

СБУ завела административное дело против иеромонаха Украинской православной церкви Московского патриархата Иоанна (Курмоярова) из-за размещения им в Facebook изображения с георгиевской лентой. Об этом Иоанн написал на своей странице в соцсети.

Открытку с георгиевской лентой он опубликовал 9 мая 2017 года, после чего был вызван на допрос в полицию.

«Я дал в милиции свои пояснения (...), но будет еще суд», — написал он.

«Когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, т.к. считаю, что заплатил за такую возможность», — добавил иеромонах.

Иоанн также заявил о намерении добиваться извинений и компенсации от СБУ в связи с открытым производством.

В мае 2017 года Верховная рада приняла закон, запрещающий использование георгиевской ленты. Согласно соответствующим изменениям в административном кодексе, за публичную демонстрацию, ношение или изображение георгиевской ленты предусмотрен штраф в размере от 2,5 тысяч гривен до более чем 10 тысяч гривен в случае повторного нарушения.

Исключения предусмотрены для музеев и для ветеранов, имеющих награды с изображением георгиевской ленты.