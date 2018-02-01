Усик призвал президента МОК сохранить бокс в олимпийской программе

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой сохранить бокс в программе Олимпийских игр.

Об этом украинец написал в Facebook.

"Олимпийские игры вызывают многочисленные эмоции, ведь это всегда труд, в том числе для каждого боксера - ты много тренируешься, живешь мечтой подняться на пьедестал, и это заставляет идти дальше. Прошу пересмотреть позицию и оставить бокс в программе Олимпийских игр - 2020, а так же взываю поддержать всех, кому это небезразлично", - написал Усик. В начале февраля стало известно, что бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр в Токио из-за проблем внутри Международной ассоциации аматорского бокса (AIBA), а именно коррупции. После обвинений со стороны МОК в AIBA заявили, что организация проведет ряд реформ в управлении ассоциации и будет максимально сотрудничать с комитетом ради сохранения бокса в программе Игр.