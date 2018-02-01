Родственникам погибших на Майдане назначили досрочную пенсию

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных время участия в Революции Достоинства», сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий законопроект №7429 проголосовали 232 народных депутата.

Законом предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства.

В частности, право на такой вид пенсионного обеспечения будут иметь жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, и родители, которым предоставлен статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», согласно абзацу четырнадцатого пункта 1 статьи 10 указанного закона - после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.