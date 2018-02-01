В рамках монетизации субсидий потребителям перечислили 9,5 миллиарда

В рамках монетизации субсидий потребителям перечислили 9,5 миллиардаСегодня, 13:18
Согласно новому механизму монетизации субсидий, по состоянию на 7 февраля Казначейством перечислены субвенции на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января, согласно заполненных реестров и поручений Министерства финансов на сумму 9 млрд 43,1 млн грн, сообщает пресс-служба Минфина.
В том числе на счета объединений совладельцев многоквартирных домов/жилищно-строительных кооперативов (ОСМД/ ЖСК) в банках перечислено 325,6 млн гривен.
В настоящее время 50% средств ОСМД/ЖСК уже получили на свои счета в банках.
Остальные ОСМД/ЖСК для получения средств должны активизировать свою работу с территориальными Управлениями социальной защиты населения.