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Луценко: Я бы не хотел отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму

Сегодня, 12:34 citynews.net.ua | Напечатать

Экстрадиция оппозиционного политика Михаила Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью ТСН. При этом генпрокурор отметил, что очень бы не хотел отправлять его в грузинскую тюрьму.

"Юридическое основание для аннулирования гражданства Саакашвили было. Он не указал то, что должен был указать в анкете. Там прямо написано: "Я понимаю, что если я указал неверные данные, то решение о гражданстве может быть отменено", - заявил Луценко.

По его словам, Саакашвили на данный момент он все еще в судебных процессах о политическом убежище. Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него.

"Первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно, в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Эта дорога открыта. Второй путь - добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польша", - объяснил глава ГПУ.

По словам Луценко, еще один вариант - экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии.

"Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции. Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение", - объяснил генпрокурор.

"Я вам честно сказал, я бы очень не хотел отправлять его в грузинскую тюрьму", - подчеркнул Юрий Луценко.

Глава генпрокуратуры также рассказал, что, "узнав о том, что правая рука Саакашвили ведет переговоры с правой рукой Курченко, - ночь не спал".

"Услышав их разговор - для меня весь позитив Саакашвили уже ушел в воспоминания… Не секрет, что раньше меня многое объединяло с Саакашвили много лет - много визитов в Тбилиси, где мы встречались", - признался Луценко.


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