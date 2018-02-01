В Днепре произошел масштабный пожар на рынке

В Днепре сегодня, 7 февраля 2018 года, произошел масштабный пожар на рынке по улице Пастера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, спасателям сообщили о пожаре в Центральном районе города сегодня в 11:33.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в ларьке шаурмы. В результате пожара повреждено 2 киоска с детскими игрушками, а также киоски с молочными и кондитерскими изделиями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате пожара были уничтожены 4 киоска (по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек) на общей площади 100 метров квадратных. По состоянию на 13:35 пожар был ликвидирован.

"Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении