"Укрзализныця" к 8 марта назначила девять дополнительных поездов

В праздничные выходные в марте "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов.

Об этом сообщил в.а. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter.

По его словам, в марте украинцы получат четыре выходных (8,9,10 и 11 марта).

"На эти праздничные выходные (а их будет аж 4) уже назначены 9 дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда", - отметил Кравцов.

Так, поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58. Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта.

Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 05:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00 и прибытием в Одессу в 04:45. Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет курсировать 7 и 10 марта до Западной Украины, а 8 и 11 марта - в обратном направлении.

Отправление из Киева в 15:20 и прибытие в Рахов в 07:07. Отправление из Рахова в 17:44 и прибытие в Киев в 09:15. Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.

Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43. Поезд № 152/151 Киев - Херсон совершите рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15 и прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33 и прибудет в Киев 19:33. Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36. Поезд № 179 Днепр - Киев. Рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21. Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.

Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53. Назначен дополнительный рейс скоростного поезда № 787/788 Харьков - Константиновка на 7 и 8 марта. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в Харьков в 09:50.