Утром 8 февраля в Киеве силовики заблокировали редакцию газеты "Вести", которая находится в бизнес-центре "Гулливер".

Об этом в Facebook сообщила главный редактор издания Оксана Омельченко.

"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди... Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи - их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", - сообщила Омельченко.

По ее словам, среди силовиков, которые заблокировали офис, есть представители военной прокуратуры