Нацполиция за год объявила в розыск более 300 человек, подозреваемых в госизмене

Триста восемь человек были объявлены в государственный розыск за совершение государственной измены в Украине в 2017 году.

Об этом заявили в Национальной полиции в ответ на информационный запрос 112.ua.

Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Как сообщалось ранее, в СБУ заявляли, что, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в Украине по подозрению в госизмене разыскивали 63 человек.