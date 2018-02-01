На КПВВ задержан мужчина, перевозивший в Донецк алкотестеры для «ДНР»

Пограничники Донецкого отряда задержали на КПВВ «Новотроицкое» гражданина Украины, перевозившего алкотестеры для «МВД ДНР». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что информация о перевозке алкотестеров была получена заранее от оперативно-розыскного отдела Донецко-Луганского регионального управления.

Мужчину направлялся маршрутом Мариуполь – Донецк. В багажном отделении его автомобиля «Шкода» пограничники обнаружили коробку с алкотестерами на общую сумму более 80 тысяч гривен.

Задержанный и товар переданы сотрудникам Госфискальной службы.