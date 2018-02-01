В Краматорске арестован подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки

Арестован подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в Краматорске, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По ходатайству Краматорской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей местному жителю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.

Вечером 4 февраля 30-летний неоднократно судимый мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице, где, оставшись наедине с 11-летней дочерью хозяйки и пользуясь ее беспомощным состоянием, снял с нее и с себя одежду и вступил с ребенком в половые отношения неестественным способом.

"Завершить половой акт ему помешало быстрое возвращение домой парня, который в тот день по просьбе матери присматривал за девочкой и ее 8-летним братиком. Однако злоумышленник не отказался от преступных намерений и под предлогом угостить сладостями повел девочку в квартиру своих знакомых, где удовлетворил половую страсть с ребенком в извращенной форме", - говорится в сообщении.

В тот же день девочка рассказала матери о том, что с ней произошло, и женщина сразу обратилась в милицию.

Досудебное расследование продолжается.