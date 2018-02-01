В Одессе Служба безопасности задержала шпиона ФСБ

Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который выполнял задачи ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 года в составе группы из 20 наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области России.

Указано, что после обучения боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР". Уже в июле 2014 года находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции. Впоследствии, находясь на территории России, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ.

"От кураторов он получил задание, по возвращению в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью. Он также должен "отработать" нелегальные каналы проникновения на территорию Украины по приднестровскому региону Республики Молдова", - сообщает СБУ.

Сотрудники украинской контрразведки задержали боевика в установленном законом порядке. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.