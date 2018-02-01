Во Львове умер 29-летний чемпион мира по фри-файту

Сегодня утром во Львове умер 29-летний боец смешанных видов единоборств Игорь Слюсарчук.

Предварительная причина смерти – сердечный приступ, пишет издание Тернополяни.

Похоронят спортсмена в Тернополе.

Игорь Слюсарчук – один из самых известных бойцов по фри-файту в Украине. Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта.

Фри-файт – вид боевого искусства, украинский вариант контактных единоборств, объединяет опыт многих боевых традиций мира в единую систему, используя эффективные приемы ведения поединка.