На Львовщине до сих пор обесточены 22 населенных пункта

По состоянию на 7:00 6 февраля остаются обесточенными 22 населенных пункта во Львовской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях Украины.