Украина получила безвиз на острова в Карибском море

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда, которые находятся в Карибском море.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Как сообщается церемония подписания документов об отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне.

На церемонии присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый и посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс. Заключенное соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

После церемонии украинский посол отметил, что подписание данного соглашения - это не только развитие важных туристических и деловых возможностей, но и возможность помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине.

Кроме того, Чалый напомнил, что под флагом государства Антигуа и Барбуда ходит много судов в мире. Поэтому, когда происходят пиратские захваты граждан Украины на таких судах, важно напрямую выходить на государственное руководство этих стран.

Также, посол напомнил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов Павла Лазаренко.

"Несмотря на то, что у нас остаются вопросы невозвратных активов экс-премьер-министра Лазаренко, часть которых все еще находится в Антигуа и Барбуда, здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", - отметил украинский дипломат.