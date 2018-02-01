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Украина получила безвиз на острова в Карибском море

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда, которые находятся в Карибском море. 

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook. 

Как сообщается церемония подписания документов об отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне. 

На церемонии присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый и посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс. Заключенное соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.   

После церемонии украинский посол отметил, что подписание данного соглашения - это не только развитие важных туристических и деловых возможностей, но и возможность помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине. 

Кроме того, Чалый напомнил, что под флагом государства Антигуа и Барбуда ходит много судов в мире. Поэтому, когда происходят пиратские захваты граждан Украины на таких судах, важно напрямую выходить на государственное руководство этих стран. 

Также, посол напомнил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов Павла Лазаренко. 

"Несмотря на то, что у нас остаются вопросы невозвратных активов экс-премьер-министра Лазаренко, часть которых все еще находится в Антигуа и Барбуда, здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", - отметил украинский дипломат.


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