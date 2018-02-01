Мариупольский «экологический» чиновник погорел на взятке в Запорожье

Мариуполец Александр Боровко, который более 10 лет занимал должность начальника отдела в Государственной Азовской морской экологической инспекции, осужден за получение взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, - передает MRPL.CITY.

Работая в дальнейшем начальником Государственной экологической инспекции в Запорожской области, эколог потребовал от предпринимателя 1500 долларов за решение вопроса о согласовании заявки на проведение экологического контроля экспортной партии металлолома и выдачу разрешительных документов по экологическому контролю.

Суд в Запорожье отстранил Александра Боровко от занимаемой должности. Квартиру чиновника в Мариуполе и машину «Хюндай» на время расследования арестовали, а его самого посадили под домашний арест.